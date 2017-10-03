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В США скончался рок-музыкант Том Петти

Опубликовано 03.10.17 12:25 В США скончался рок-музыкант Том Петти

Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти ушел из жизни на 67-м году жизни.

В Калифорнии умер солист группы Heartbreakers Том Петти. Тело музыканта обнаружили в частном доме. Как сообщает РБК со ссылкой на CBS News, 66-летний Петти скончался в своем доме в Малибу от инфаркта. Его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь Университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике

Когда его нашли дома, врачи нащупали у него пульс. Однако уже в больнице пришли к выводу, что мозг певца умер и поддерживать его жизнедеятельность не имеет ужшкммт смысла.

ТомПеттибылфронтменомгруппыTom Petty and The Heartbreakers. ОнпрославилсяблагодаряпеснямAmerican Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly иRefugee. Также он играл в турах вместе с Бобом Диланом, Роем Орбисоном, Джеффом Линном и Джорджем Харрисоном. Самым успешным стал третий альбом его группы — Damn the Torpedoes (1979), который дошел до 2-го места в США.

В 2002 году его ввели в зал славы рок-н-ролла.

Несмотря на многолетнюю историю группы, Heartbreakers продолжали концертные выступления. Последний их концерт прошел в прошлый понедельник в Голливуде в честь 40-летия группы.
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