В США скончался рок-музыкант Том Петти Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти ушел из жизни на 67-м году жизни. В Калифорнии умер солист группы Heartbreakers Том Петти. Тело музыканта обнаружили в частном доме. Как сообщает РБК со ссылкой на CBS News, 66-летний Петти скончался в своем доме в Малибу от инфаркта. Его обнаружили без сознания и отвезли в госпиталь Университета Лос-Анджелеса в Санта-Монике Когда его нашли дома, врачи нащупали у него пульс. Однако уже в больнице пришли к выводу, что мозг певца умер и поддерживать его жизнедеятельность не имеет ужшкммт смысла. ТомПеттибылфронтменомгруппыTom Petty and The Heartbreakers. ОнпрославилсяблагодаряпеснямAmerican Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly иRefugee. Также он играл в турах вместе с Бобом Диланом, Роем Орбисоном, Джеффом Линном и Джорджем Харрисоном. Самым успешным стал третий альбом его группы — Damn the Torpedoes (1979), который дошел до 2-го места в США. В 2002 году его ввели в зал славы рок-н-ролла. Несмотря на многолетнюю историю группы, Heartbreakers продолжали концертные выступления. Последний их концерт прошел в прошлый понедельник в Голливуде в честь 40-летия группы. Твитнуть Другие материалы по этой теме Скончалась звезда "Возвращения Мухтара" Наталья Юнникова Российский блогер в прямом эфире натравил на себя черную мамбу и умер Новости наших партнеров