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Свадьба Баскова и Лопыревой, розыгрыш или правда: пара перенесла церемонию, но все уверены - свадьбы не будет (ФОТО)

Опубликовано 03.10.17 12:00 Свадьба Баскова и Лопыревой, розыгрыш или правда: пара перенесла церемонию, но все уверены - свадьбы не будет (ФОТО)

Басков и Лопырева женятся или нет: отмену свадьбы грубо прокомментировал Садальский.

Свадьба Баскова и Лопыревой отменяется: Садальский грубо прокомментировал решение пары

Соцсети продолжают обсуждать ситуацию вокруг свадьбы Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Ранее стало известно о том, что запланированная на 5 октября свадьба знаменитостей в Грозном была перенесена на неопределенный срок.

Об этом было объявлено во время программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Своим мнением по поводу бракосочетания поделилась мама Баскова Елена Николаевна.

"Когда позвонил Николай и сообщил, что они ужшкммт с Викой хотят пожениться,  меня охватила радость... Затем мне сообщили дату. 5 октября в нашей семье - День памяти. Я хочу сказать спасибо Вике, что она приняла и поняла эту ситуацию. Речь идет только о переносе свадьбы", - сказала женщина на программе.

Басков и Лопырева ФОТО

По словам мамы Баскова, в этот день много лет назад она пережила страшную трагедию - потеряла своего отца. Теперь она хочет, чтобы ее сын чтил семейные традиции.

"Мне бы хотелось, конечно, чтобы они присмотрелись друг к другу.  И когда они придут к осознанному решению, я буду рада, чтобы в нашей жизни произошло такое красивое, важное событие, как свадьба", - отметила женщина.

Сам Басков заявил, что после общения с мамой обратился к лидеру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой перенести торжество.

"Я попросил Рамзана Ахматовича войти в положение, перенести дату, потому что мать для каждого из нас - серьезный важный человек. Благословление родителей очень важно", - отметил певец

"Против слова мамы ни Коля, ни я никогда бы конечно не пошли", - добавила модель Виктория Лопыреваы. 

Басков и Лопырева "Прямой эфир" ВИДЕО

После выхода передачи в эфир, потоком бурной критики в адрес Баскова и Лопыревой разразился известный актер Станислав Садальский. Как писал ранее TopNews, он заявил, что вся ситуация вокруг их имен изначально планировалась как пиар-компания.

"Хотя им, как в русской поговорке, "С...ы в глаза, всё божья роса". Ужасно, что и Рамзан Ахматовича подставили..(", - гневно написал Садальский в своем Instagram.
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