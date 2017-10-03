Стримерша Карина: слив фото "Двач" взбудоражил поклонников

Стримерша Карина, слитые фото: пикантные изображения мог опубликовать бывший парень Карины Сычевой - Роман Филаткин.

Стримерша Карина: слитые ФОТО взбудоражили Сеть

На популярном имиджборде "Двач" появились несколько интимных снимков на которых, предположительно, замечатлена Карина Сычева, известная молодежи под ником Стримерша Карина.

Сама девушка на своем канале рассказала, что снимки выложил ее бывший возлюбленный - Роман Филаткин, с которым она рассталась, хотя ранее "искренне любила" его и "хотела жить вместе с ним". Кроме того, по ее словам, на "половине фотографий" запечатлена вовсе не она.

Теперь пользователи теряются в догадках о том, что ужшкммт это было - пиар-кампания или результат компьютерного взлома и желания испортить репутацию. При этом скандальная ситуация только подогревает интерес к персоне Стримерши Карины, играя в пользу ее популярности.

Также в Сети появились и интимные видео девушки, на которых она занимается виртуальным сексом с мужчинами.

Стримерша Карина, слитые ФОТО

О Карине Сычевой известно, что ей 20 лет. Она родилась в Белгороде, но с 13 лет живет в Италии, куда она переехала вместе с мамой после развода родителей. Мать девушки зарабатывает на жизнь продажей одежды итальянских брендов в Интернете.

Карина живет в итальянском городе Леньяно, где учится на дизайнера в колледже искусств имени Антонио Бернокки.

Стримерша Карина прославилась эпатажным поведением во время трансляции собственных видеоигр. Основной ее аудиторией являются русскоязычные школьники.