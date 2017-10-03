 
TOP 10

1 СМИ: стрелок из Лас-Вегаса был мультимиллионером

2 По делу "краснодарских людоедов" задержан третий подозреваемый

3 "Пишите от себя лично": писатель Войнович посоветовал жене Медведева не посылать "фальшивых писем"

4 СМИ узнали о конфликте Порошенко и Авакова

5 ВКС России уничтожили в Сирии семь командиров ИГИЛ

6 После "акустических атак" США намерены выслать две трети кубинских дипломатов

7 Эксперты обещают выгодные курсы доллара и евро к концу октября

8 Россия пообещала ответить на принятие Канадой "акта Магнитского"

9 NASA: черную дыру покинул неизвестный гигантский объект

10 "Уничтожающее армии": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

Новости наших партнеров

Стримерша Карина: слив фото "Двач" взбудоражил поклонников

Опубликовано 03.10.17 10:24 Стримерша Карина: слив фото "Двач" взбудоражил поклонников

Стримерша Карина, слитые фото: пикантные изображения мог опубликовать бывший парень Карины Сычевой - Роман Филаткин.

Стримерша Карина: слитые ФОТО взбудоражили Сеть

На популярном имиджборде "Двач" появились несколько интимных снимков на которых, предположительно, замечатлена Карина Сычева, известная молодежи под ником Стримерша Карина.

Сама девушка на своем канале рассказала, что снимки выложил ее бывший возлюбленный - Роман Филаткин, с которым она рассталась, хотя ранее "искренне любила" его и "хотела жить вместе с ним". Кроме того, по ее словам, на "половине фотографий" запечатлена вовсе не она.

Теперь пользователи теряются в догадках о том, что ужшкммт это было  - пиар-кампания или результат компьютерного взлома и желания испортить репутацию. При этом скандальная ситуация только подогревает интерес к персоне Стримерши Карины, играя в пользу ее популярности.

Также в Сети появились и интимные видео девушки, на которых она занимается виртуальным сексом с мужчинами.

Стримерша Карина, слитые ФОТО

О Карине Сычевой известно, что ей 20 лет. Она родилась в Белгороде, но с 13 лет живет в Италии, куда она переехала вместе с мамой после развода родителей. Мать девушки зарабатывает на жизнь продажей одежды итальянских брендов в Интернете.

Карина живет в итальянском городе Леньяно, где учится на дизайнера в колледже искусств имени Антонио Бернокки.

Стримерша Карина прославилась эпатажным поведением во время трансляции собственных видеоигр. Основной ее аудиторией являются русскоязычные школьники.
Другие материалы по этой теме

Хакер с "Двача" организовал онлайн-шоу из трансляции с взломанных веб-камер

В Сети появился новый вирус, вымогающий у жертв голые фото

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга