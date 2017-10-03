Россия пообещала ответить на принятие Канадой "акта Магнитского"

Намерение парламента Канады принять закон имени Сергея Магнитского – это неприкрытое вмешательство во внутренние дела России, уверены в посольстве РФ.

Палата общин канадского парламента на итоговых слушаниях одобрила принятие "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств" ("Закон имени Сергея Магнитского") и передала его в Сенат (верхнюю палату), где документ должен быть утвержден 4 октября. Затем его передадут на подпись генерал-губернатору Канады, и он вступит в силу.

Посольство России в Канаде заявило, что рассмотрение парламентом так называемого "акта Магнитского" не останется без ответа, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Последнее решение ужшкммт парламента Канады, которое прикрывается защитой прав человека и антикоррупционными мерами, — заслуживающий сожаления, создающий конфронтацию акт открытого вмешательства во внутренние дела России", — говорится в заявлении.

Намерение парламента Канады принять "Закон имени Сергея Магнитского" является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России и не останется без ответа, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин. Дипломат назвал это "продолжением неудачной политики [канадского правительства], которую преследуют русофобские элементы".

"Решение парламента и правительства Канады [о принятии данного закона], рассматриваемое ими как правозащитная и антикоррупционная мера, является достойным сожаления конфронтационным актом и неприкрытым вмешательством во внутренние дела России", - сказал он.

По его словам, это решение "противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, оно изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав".