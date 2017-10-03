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ВКС России уничтожили в Сирии семь командиров ИГИЛ

Опубликовано 03.10.17 09:37 ВКС России уничтожили в Сирии семь командиров ИГИЛ

Всего же за двое суток ВКС России в Сирии уничтожили 304 боевика.

Российские ВКС за последние двое суток уничтожили 304 боевика ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в ходе бомбардировок на восточном берегу Евфрата. Ранения получили 170 террористов, пишет "РГ" со ссылкой на данные Минобороны.

Среди ликвидированных террористов - семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, координировавший действия штурмовых формирований ИГ в долине Евфрата.

В ходе авиаударов был разрушен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, а также ужшкммт уничтожены около 40 боевиков из Северного Кавказа и мобильная снайперская группа террористов.

Также уничтожены три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.
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