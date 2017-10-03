СМИ: стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок был мультимиллионером

В доме 64-летнего стрелка нашли целый арсенал оружия.

Как удалось выяснить журналистам, у стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока было обнаружено более сорока единиц оружия.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле - прим. ред.) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада -прим. ред.)", - цитирует РИА Новости заместителя шерифа округа.

По словам собеседника агентства, следствие полагает, что Пэддок действовал в одиночку.

"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая могла бы эти слухи подтвердить", - отметил ужшкммт представитель полиции.

В свою очередь, шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо уточнил, что у стрелявшего было найдено более 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка, несколько тысяч патронов, а также некоторые электронные устройства, которые сейчас изучают полицейские.

Также представителям полиции предстоит дать ответ на вопрос, каким образом злоумышленник смог пронести в отель столько оружия, ведь побывавший в номер незадолго до трагедии сотрудник гостиницы не увидел там ничего необычного.

Скорее всего, убийца снял обширные апартаменты в гостинице, а перед тем, как начать расстреливать людей, он выбил два окна чем-то вроде кувалды. Сделано это было для увеличения сектора обстрела.

Новые штрихи к психологическому портрету Пэддока добавляют показания его брата, заявившего, что стрелок из Лас-Вегаса был настоящим мультимиллионером. Бухгалтер по специальности, некоторое время он работал аудитором в корпорации Lockheed Martin. Позднее он сильно разбогател на инвестициях в недвижимость. Имел лицензию охотника, сдал на права пилота и увлекался азартными играми.

"Я не разговаривал с ним шесть месяцев. Он написал мне СМС, я могу показать вам ее, ничего особенного. Он спрашивал, в порядке ли я. Мы разговаривали, когда было о чем поговорить. Он прислал мне фотографию, как выиграл 40 тысяч долларов в игровом автомате. Но это его стиль игры. Он не обычный парень. Он немного больше, чем обычный парень", - цитируют "Вести" брата стрелка по имени Эрик.

Известно, что 64-летний Пэддок прошил со своей супругой шесть лет в браке и развелся еще 27 лет назад. Женщина, с которой он запечатлен на фото - 62-летняя Мэрила Дэнли - не являлась его женой. Они жили вместе в течение двух лет.

Кроме того, ранее TopNews писал о том, что отцом стрелка из Лас-Вегаса был легендарный американский грабитель банков.