"Пишите от себя лично": писатель Войнович посоветовал жене Медведева не посылать "фальшивых писем"

«Они знают, кого поздравлять и когда»: в правительстве ответили на претензии Войновича жене Медведева.

Писатель Владимир Войнович, который в минувший четверг отмечал свое 85-летие в Центральном доме литераторов, в открытом послании в своем блоге на сайте "Эха Москвы" ответил на поздравительное письмо от супруги российского премьера Светланы Медведевой. Он попросил жену Медведева не поздравлять людей от имени правительства.

Поздравление, присланное правительственной телеграммой и прочитанное на праздничном вечере в ЦДЛ, вызвало хохот зала.

"Светочка, дорогая. Мы лично не знакомы, но ужшкммт я несколько раз видел Вас по телевизору в храме Христа Спасителя, где Вы стоите со свечкой такая набожная, молодая, интеллигентная и красивая. И я подумал, ну зачем Вам нарушать тот обаятельный образ, который возникает при взгляде на Вас со стороны? Зачем Вы пишете или даже подписываете фальшивые письма в казенных конвертах правительства российской федерации, в котором, насколько мне известно, в отличие от Вашего мужа, никакой должности не занимаете? Зачем?", - написал Войнович.

"С заботой и желанием уберечь Вас от насмешек", он дал ей "стариковский совет": "Если Вам впредь захочется выразить кому-то письменно хорошее или плохое свое отношение, обращайтесь к нему как частное лицо, пишите от себя лично, но ни в коем случае не от инстанции, в которой не состоите. Иначе над Вами будут смеяться, а мне за Вас будет больно".

На это уже последовал ответ. В пресс-службе Правительства РФ «МК» сообщили, что за рассылку поздравлений, равно как и соболезнований, отвечает особый отдел — референтура. У его сотрудников есть специальные формы официальных посланий на эти случаи.

«Они знают, кого поздравлять и когда», - отметили в пресс-службе.