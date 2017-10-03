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СМИ узнали о конфликте Порошенко и Авакова

Опубликовано 03.10.17 09:14 СМИ узнали о конфликте Порошенко и Авакова

По словам Антона Геращенко, отношения между политиками не сложились с первого дня избрания Порошенко.

По словам депутата украинской Верховной рады Антона Геращенко, между президентом страны Петром Порошенко и главой МВД страны Арсеном Аваковым существует конфликт с первого дня избрания главы государства.

Как рассказал советник Авакова в эфире телеканала ICTV, причина конфликта кроется в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках", - сказал Геращенко, подчеркнув, что поддерживает точку зрения Авакова ужшкммт и "это очень опасный прецедент".

До этого замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин говорил о том, что Аваков планирует устроить госпереворот в случае своей отставки. По словам Басурина, в результате обострения противоречий между Порошенко и Аваковым были уволены некоторые должностные лица из руководства МВД, а отношении некоторых возбудили уголовные дела, пишет РИА Новости.
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