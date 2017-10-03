Какой сегодня праздник: 3 октября 2017 отмечается церковный праздник Астафий Ветряк

Сегодня, 3 октября 2017, также отмечают День ОМОНа в России и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 3 октября 2017: Астафий Ветряк

Народный праздник Астафий Ветряк отмечается 3 октября 2017 года. РПЦ в этот день вспоминает святого мученика Евстафия.

По преданию, милосердный военачальник Плакида после чудесного явления распятого Христа и голоса, обещавшего не оставлять его в будущих трудностях, вместе со всей семьей он принял крещение и получил имя Евстафий.

Ему пришлось пережить много бед и потерять жену и двух сыновей, но святой смог ужшкммт мужественно перенести все лишения и испытания, за что был вознагражден воссоединением с родными. Вернувшись в Рим, вся семья единогласно отказалась принести жертву богам, за что и была казнена.

Дующий в этот день ветер обычно обладает большой силой, за что этот день прозвали "ветряком".

Люди в этот день отмечают также праздник мельника.

На Астафия крестьяне срезают кочаны капусты, оставленные специально на первый мороз.

По народным приметам, южный ветер в этот день – к теплой погоде, восточный – к солнечным дням, северный – к морозам, западный – к обильным осадкам, а если шишки выросли на верхних ветках ели, то морозы придут в конце зимы, если же их много внизу, то холода нагрянут уже в этом году. Если же на Астафия тепло и летает паутина, снега еще долго не будет.

Какой сегодня праздник, 3 октября: День ОМОНа в России

3 октября 2017 года отмечается День ОМОНа (День отрядов мобильного особого назначения) России. Этот праздник не является общегосударственным выходным. Закреплён на официальном уровне Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 190 от 01.03.2002 года. Документ подписан Б. Грызловым.

Это событие берёт начало в 2002 году. Министр внутренних дел РФ издал соответствующий приказ об официальных чествованиях. Документ стал проявлением признательности к подразделениям и подчеркнул их важность для государства. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена формированию 3 октября 1988 г. первых отрядов в ряде республик СССР.

День единства Германии

Традиционно 3 октября отмечается День единства Германии. Этот праздник является официальным событием национального масштаба. Единение Германии произошло благодаря мирной революции в ГДР, которая проходила осенью в 1898 году. Она же и послужила де-фактом объединения народа.

Кто празднует именины 3 октября 2017 года?

Александр, Василий, Ефрем, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

Что произошло 3 октября в истории?

1782 – Екатерина II учредила орден Святого равноапостольского князя Владимира четырех степеней.

1906 – утвержден сигнал бедствия на море SOS.

1990 – произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.

1993 – противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.

2005 – в Москве состоялась церемония перезахоронения останков генерала Деникина и философа Ильина.

Кто родился 3 октября из знаменитостей?