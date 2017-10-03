Стрельба в Лас-Вегасе, последние новости: отцом стрелка был легендарный грабитель банков (ФОТО)

Отец убийцы входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников.

Отцом стрелка из Лас-Вегаса Стивена оказался серийный грабитель банков Бенджамин Хоккинс Пэддок, которого ФБР разыскивала в период 1969 по 1977 год, сообщает телеканал Fox News.

Как выяснил телеканал отец убийцы, Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Известность он получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение за ограбления банков. В личном деле, указывается, что Пэддок диагностирован как психопат. При ограблении банков он использовал огнестрельное оружие. Помимо этого, у него имелись суицидальные ужшкммт наклонности.

Отмечается, что в бегах он находился с 1969 по 1978 годы. Брат Стивена, Эрик Пэддок, рассказал каналу, что их отца несколько лет нет в живых.

Тем временем брат Стивена, Эрик Пэддок, рассказал каналу CNN, что Стивен любил азартные игры, а также владел огнестрельным неавтоматическим оружием. Он отметил, что брат не служил в армии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в номере убийцы было обнаружено 19 автоматов.

Также стало известно, что со своей супругой Стивен Пэддок прожил в браке всего шесть лет и развелся с ней еще 27 лет назад. При этом его спутница 62-летняя Мэрила Дэнли не являлась его женой. Они лишь жили вместе на протяжении двух лет.

Также СМИ выяснили, что Стивен Паддок незадолго до произошедшего осуществил несколько крупных денежных переводов (несколько десятков тысяч долларов - прим.ред.). Все они имели отношение к азартным играм.

Кроме того, по данным мировых СМИ, Стивен Пэддок не был убит полицией, а застрелился сам.

Ранее TopNews писал, что в ночь на 2 октября Стивен Паддок расстрелял толпу людей, собравшихся на фестиваль кантри-музыки. Убийца открыл огонь 2-го этажа гостиничного комплекса. В результате бойни погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Расправа в Лас-Вегасе вошла в история как самое массовое убийство в истории США. Сам преступник совершил самоубийство до приезда полиции.