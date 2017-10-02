Лаврову предложили средство от назойливых журналистов

Глава МИД попросил "атаковавших" его журналистов не мешать выполнять государственное задание, а Приходько предложил коллеге действенное средство в борьбе с ними.

Заместитель главы правительства Сергей Приходько готов подарить главе МИД РФ Сергею Лаврову электрошокер, чтобы он отбивался им от журналистов.

Так, на опубликованных кадрах видно, как в Ашхабаде журналисты попытались взять комментарий у дипломата в неудобный для него момент. В свою очередь Лавров сдержанно призвал сотрудников СМИ не вмешиваться в его личную жизнь и не мешать выполнять государственное задание.

"У тебе подарю электрошокер", — холодно прокомментировал ужшкммт рядом сидящий Приходько.

"Вот это мне сейчас понадобится. — принял его предложение Лавров. — Я сейчас был в туалете и вас там не видел. Почему?"

Те ответили, что им не позволила туда пройти охрана.

Напомним, российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 2 октября, прибыла в столицу Туркмении. В ходе переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер, в частности, обсудил вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в Центральной Азии.