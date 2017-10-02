 
TOP 10

1 Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса. Число жертв возросло до 50

2 NASA: черную дыру покинул неизвестный гигантский объект

3 "Уничтожающее армии": британские СМИ испугались "секретного" оружия России

4 "Вы мой мэр!": Андрею Малахову включили отопление после твита Собянину

5 "В прошлые времена стреляли за это!": в Нефтекамске студенту грозит отчисление за участие в митингах Навального

6 Ученые изучили возможность столкновения астероида с Землей 12 октября

7 "Упыри!": Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на "Матч ТВ" из-за упоминания Гитлера

8 Смертельное падение десантника на учениях в Бурятии попало на видео

9 Садальский грубо прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

10 СМИ: блогер Дудь может заменить Познера на "Первом канале"

Новости наших партнеров

Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса

Опубликовано 02.10.17 16:31 Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса

Отечественная многосерийная ситуационная комедия "Воронины" как сериал-долгожитель вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире, передает ТАСС.

Как пишет издание, сериал стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television.

"Воронины" - ремейк американского, уже вполне классического, ситкома "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond), выходившего на CBS с 1996 по 2005 год - девять сезонов, 210 эпизодов.

Первый эпизод российского ситкома вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять ужшкммт лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

В течение 8 лет главные роли в сериале исполняют Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Борис Клюев и Анна Фроловцева. В съемках также принимали участие приглашенные артисты – Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.
Другие материалы по этой теме

В московском цирке акробат из КНДР сломал шею, пытаясь побить рекорд Гиннеса (ВИДЕО)

Гигантский самовар, кухни народов мира и рекорды Гиннесса: программа мероприятий в Москве на 12 июня 2017

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга