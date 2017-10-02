Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса

Отечественная многосерийная ситуационная комедия "Воронины" как сериал-долгожитель вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире, передает ТАСС.

Как пишет издание, сериал стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television.

"Воронины" - ремейк американского, уже вполне классического, ситкома "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond), выходившего на CBS с 1996 по 2005 год - девять сезонов, 210 эпизодов.

Первый эпизод российского ситкома вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять ужшкммт лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

В течение 8 лет главные роли в сериале исполняют Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Борис Клюев и Анна Фроловцева. В съемках также принимали участие приглашенные артисты – Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.