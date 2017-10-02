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"Упыри!": Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на "Матч ТВ" из-за упоминания Гитлера

Опубликовано 02.10.17 15:46 "Упыри!": Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на "Матч ТВ" из-за упоминания Гитлера

Комментатора возмутил плакат с цитатой бойца ММА Саид-Хамзата Авхадова.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с гневной критикой на сотрудников "Матч ТВ". Ведущий разразился потоком оскорблений и угроз в соцсетях из-за опубликованного плаката с упоминанием Гитлера.

Недавно "Матч ТВ" опубликовал фотоколлаж с цитатой из интервью бойца ММА Саид-Хамзата Авхадова, где спортсмен рассказал о своем похудении на 26 килограммов.

"Это было для меня как... Вот, знаешь, Гитлер людей мучил? А я себя так же сам мучил", - сказал он в беседе с журналистом.

Тем ужшкммт не менее, задумка креативщиков телеканала пришлась не по душе Губерниеву.

 "Вы совсем *** [офигели] что ли??? Уберите, идиоты!!! Главное то, что главный редактор сайта считает, что это нормально! Упыри! Я написал их начальнику, а он сказал, что это нормально. Это ******!" - написал он.

Также комментатор призвал руководство "Матч ТВ" наказать виновных в создании провокационного коллажа и отказался называть сотрудников медиахолдинга своими коллегами.
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