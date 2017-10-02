Крымский прокурор остался без работы и гражданства из-за "Матильды"

Лишившийся гражданства и работы из-за «Матильды» крымский прокурор готовит заявление в суд.

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская накануне заявила, что несколько крымских прокуроров, выступивших против фильма «Матильда», были уволены и лишены гражданства РФ. Среди них оказался и бывший заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов.

В начале августа бывший в должности зампрокурора Симферополя Александр Шкитов вынес предостережение руководителям местных кинотеатров с требованием не показывать трейлер «Матильды». Спустя неделю прокуратура Крыма признала это предостережение недействительным.

Он подтвердил информацию об увольнении его с работы ужшкммт и лишении гражданства России "Интерфаксу", но не назвал причины. Однако он уклонился от ответа на вопрос, связано ли его увольнение и лишение гражданства с предостережением симферопольской прокуратуры относительно трейлера фильма "Матильда".

"Я бы не хотел комментировать данный вопрос. Я вам факты предоставил, а выводы делайте сами", - сказал Шкитов.

По словам экс-прокурора, после вынесения предостережения в отношении него начали служебную проверку. Во время нее был инициирован запрос прокуратурой Крыма о повторной проверке законности получения им гражданства. На запрос прокуратуры пришло заключение о том, что гражданство получено незаконно, в связи с чем он был уволен, потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации.

По словам юриста, он уже оспаривает решение о лишении гражданства РФ. Шкитов уточнил, что несколько лет назад был лишен и гражданства Украины, так как президент Украины Виктор Янукович лишил гражданства всех сотрудников прокуратуры и судей, оставшихся работать на Россию.

Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов заявил радиостанции «Говорит Москва», что в данном случае личная позиция прокурора не совпала с его профессиональным статусом.

«Надо понимать, что сотрудник прокуратуры должен соблюдать и федеральные законы, и законы Крыма. Гражданская позиция может не совпадать с его профессиональным статусом. Возможно, здесь как раз и было сочетание личной позиции и государственной позиции. Если ты находишься на государственной службе, твоя личная позиция в данном случае второстепенна», - сказал он.