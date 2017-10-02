В России вступают в силу новые правила ограничения электроэнергии

С 29 сентября вступило в силу постановление правительства РФ, по которому изменяется порядок ограничения потребления электрической энергии у должников.

В России с 29 сентября 2017 вступили в силу новые правила введения ограничения электроэнергии

29 сентября вступило в силу постановление федерального Правительства № 624 "...по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии...". Согласно документу, энергетики теперь смогут жестко разбираться с должниками, вплоть до полного отключения, пишет "Комсомольская правда".

Кому смогут отключить электроэнергию по новым правилам?

Вместо трех этапов, теперь будет достаточно ужшкммт одного: полного ограничения потребления. Частично могут ограничить лишь тех потребителей, в результате отключения которых наступят серьезные последствия: экономические, экологические или социальные, то есть новые нормы квартир не касаются.

Сначала должника уведомляют о недоимке. Потом предупреждают о возможном отключении. И лишь затем оставляют без электричества. То есть, нужно не платить 2-3 месяца, чтобы лишиться света. Полностью отключить электроэнергию могут даже в зданиях госорганов, школах, детсадах, диспетчерских и воинских частях.

"В постановлении Правительства написано, что все важные объекты обязаны в течение следующих 6 месяцев обзавестись аварийными генераторами, - рассказал представитель Мосэнергосбыта Вадим Надточиев. - То есть, первые пол года мы не сможем отключать жизненно важные объекты. У котельных, больниц в любом случае останется резервная мощность.

Через 6 месяцев гарантированных неотключаемых мощностей не сохранится. Ответственность уже станут нести сами должники. Если аварийный генератор установлен не будет, а свет все же отключат из-за просроченных платежей, организации придется заплатить штраф в 100-200 тысяч рублей.