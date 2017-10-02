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Стало известно, что изменилось для россиян с 1 октября 2017

Опубликовано 02.10.17 13:52 Стало известно, что изменилось для россиян с 1 октября 2017

С октября в России произойдут некоторые изменения, которые коснутся и россиян, и иностранных граждан.

Сразу несколько СМИ опубликовали перечень нововведений, вступающих в силу с октября.

Так, как пишут "Известия", 1 октября 2017 года начинается осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря этого года. Под его действие попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет — в первую очередь осенью в армию идут те, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку от армии по учебе.

Также 1 октября заканчивается срок ужшкммт выбора формата набора соцуслуг для льготников. До этого дня федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг (НСУ). По данным ПФР России, стоимость набора услуг с начала 2017 года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения.

Сайты, предлагающие купить алкоголь в интернете, будут блокировать активнее. С 1 октября вводится наказание за распространение в Сети любых объявление о продаже спиртосодержащей продукции, включая акции «Бутылка в подарок». Это станет основанием для включения сайта в реестр запрещенных интернет-ресурсов, пишет "КП".

В 1 октября и в течение года россияне смогут получить максимум 10 займов в одной микрофинансовой организации. Нововведение коснется только краткосрочных кредитов сроком от 1 недели до 1 месяца. Продлить такие кредиты можно будет тоже ограниченное количество раз – не более 7 в год.

Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости товаров, купленных в России. В стране заработала популярная система tax free. Она дает право получить назад НДС, который входит в стоимость любой покупки. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее процент за свои услуги.

Еще одно нововведение коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится новая графа: «Код товара». Относится она в первую очередь к тем, кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического союза, остальным достаточно поставить в графе прочерк.

Еще об одном изменении сообщает телеканал "360". Водители, которые часто получают «письма счастья» за нарушения правил дорожного движения, но оплачивают их не с такой завидной регулярностью, смогут выезжать за границу с суммой штрафов до 30 тысяч рублей. Ранее поездка за рубеж могла сорваться, если неаккуратный водитель накопил неоплаченных штрафов на 10 тысяч рублей.

Наконец, в июле 2017 года депутаты Госдумы приняли закон об ограничении предельного возраста главврачей и их заместителей. Теперь они могут занимать пост вплоть до 65-летия. Он тоже вступил в силу с 1 октября.

Также с 1 октября поисковики перестанут выдавать ссылки на торрент-трекеры и пиратские сайты, а организации по онлайн-обучению смогут сами определять порядок и методику образовательного процесса. 9 октября на полки магазинов вернутся некоторые виды спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет ввели 12 июля сроком на 90 дней после массового отравления россиян "Боярышником".
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