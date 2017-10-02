В Москве задержали двух братьев-боевиков ИГИЛ с готовыми к взрывам бомбами (ВИДЕО)

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе.

Федеральная служба безопасности разоблачила глубоко законспирированную ячейку группировки запрещенного в РФ "Исламское государство", передает РИА Новости.

Ячейкой, в которую входили уроженцы Северного Кавказа, руководили иностранные эмиссары. Они выступают за насильственное объединение всех мусульман для создания "всемирного исламского халифата". Экстремисты планировали совершить в сентябре ряд терактов на транспорте и в местах массового скопления людей.

В Москве задержали двоих братьев-боевиков ИГИЛ. Старшему Гамидову 22 года, младшему 20. Террористы ужшкммт жили на стройке ЖК «Фестивальный парк» на Смольной. Спали в бытовке и там же хранили боевой арсенал, утверждает телеграм-канал Mash.

Силовики задержали всех членов ячейки. У экстремистов изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Боевики рассказали, что планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями.

Уже опубликовано видео задержания членов террористической организации "Исламское государство" в Московском регионе, передает "Интерфакс".

На нем задержанные признаются, что сами изготовляли взрывные устройства, которые планировалось привести в действие.

"Это вам принадлежит? - Да. - Желаете выдать добровольно? - Да. - Что это? - Взрывчатка. - Взрывчатка или бомба самодельная? - Бомба", - отвечает один из мужчин оперативнику.

На вопрос: "Из этих предметов делали СВУ, гвозди?" задержанный также отвечает утвердительно.