"В прошлые времена стреляли за это!": в Нефтекамске студенту грозит отчисление за участие в митингах Навального

В сентябре Алмаза Имамова трижды вызывали в дирекцию образовательного учреждения.

В городе Нефтекамске первокурснику местного машиностроительного колледжа Алмазу Имамову "светит" отчисление за участие в митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По информации радио "Свобода", в минувшем сентябре студента трижды вызывали в дирекцию образовательного учреждения для проведения с ним "воспитательных" бесед. Одну из них юноша записал на диктофон и опубликовал на YouTube.

Вместе со студентом на беседу пришла его мама. Встречу проводила замдиректора ужшкммт колледжа по воспитательной работе Зинфира Салимьянова. Она заявила маме Алмаза о том, что администрацию учебного заведения "немножечко пугают" взгляды ее сына с "ярко выраженной пропагандой".

"Вообще позиция против действующего правительства Российской Федерации, Республики Башкортостан, администрации города", - сказала она.

Она также заявила, что на митингах оппозиции Алмаза Имамова могут задержать правоохранители, а любой подросток, "который проявляет себя в таких действиях", попадает в "базу данных УВД".

После того, как Алмаз захотел что-то сказать, замдиректора довольно резко его оборвала.

"Ты пришел слушать! Я с мамой разговариваю, ты просто слушатель. (Продолжая) Это будет и нам не в пользу, и вам не в пользу. Вплоть, я думаю, до обращения на работу с вызовом в УВД по данному делу. Как можно шагать против действующего правительства? Я не понимаю. (Обращается к студенту) Вы с чем не согласны в этой жизни? (Обращается к матери) Я у него спрашиваю - что тебя смущает? Он мне об условиях быта рассказал, нет продвижения, нет возможностей… Так прежде чем получить какую-то зарплату в жизни, хорошо жить, надо работать… головой, в первую очередь. А не песни тут ходить петь… Он позволил себе сказать: "Эта ср…я "Единая Россия", такое позволил себе сказать!..", - возмутилась Салимьянова в ходе беседы.

По ее словам, крамольную фразу студент сказал при педагоге-психологе.

"Потому что мы живем в стране… и против действующего правительства мы не имеем права так говорить. В прошлые времена стреляли за это! Ставили, вот, и стреляли, понимаешь?! Ничего не меняется, просто сейчас не расстреливают", - сказала Салимьянова.

По мнению студента, он имеет право участвовать в митингах, к тому же это не запрещает и устав колледжа.

"Там только было написано - запрещается агитировать в учреждении. Я опираюсь только на право и на Конституцию", - сказал Алмаз.

Также в записи заместитель директора образовательного учреждения и студент обсуждают, что важнее - Конституция РФ или устав колледжа. По словам Салимьяновой, Алмазом интересуютсясотрудники ФСБ, так как в этой структуре "занимаются и студентами".

Позднее в беседе с "Idel.Реалии" Алмаз Имамов заявил, что будет отстаивать свою правоту.

"Скорее всего, обращусь в прокуратуру за защитой моих конституционных прав. А то, получается, им все можно, они не боятся нарушать мои права, нарушать законы. Так не должно быть", - сказал молодой человек.