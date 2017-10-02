"Алабуга" напугала Британию. На Западе боятся нового электромагнитного оружия России, которое сможет «выводить из строя целые армии».

Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star. Выдержки из статьи приводит РИА Новости.

Как отмечает издание, наиболее впечатляющей разработкой является мощная электромагнитная ракета "Алабуга", которая якобы способна отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов вражеской армии в радиусе 3,5 километра.

Особенно впечатлило ужшкммт британцев способность ракеты блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. БПЛА такого типа, утверждает издание, доставит ракету в тыл противника, ликвидируя встречающиеся по пути вражеские самолеты. Ракета сможет блокировать автоматику заряжания танков, взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также «Алабуга» при помощи радиации будет в состоянии убивать солдат противника, скрывающихся под землей на глубине до 100 м, отмечает "Звезда".

Относительно детонации боезапаса есть некоторые сомнения, а что касается смертельной радиации, то тут автор специально сгущает краски. Никакой радиации «Алабуга» излучать, естественно, не будет.

Никаких комментариев от российского военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса на эту публикацию не последовало.