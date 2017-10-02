Астероид 2012 ТС4, по размерам вдвое больше чем челябинский, окажется ближе к Земле, чем Луна.

Приближающийся к Земле астероид 2012 TC4 пройдет рядом с Землей 12 октября 2017 года на расстоянии в 44 880 километров, что составляет около половины расстояния до Луны, сообщает "МК".

Астероид 2012 TC4, по размерам вдвое больше чем знаменитый челябинский метеорит, попал в поле зрения астрономов в 2012 году, что и определило первую часть его названия.

Несмотря на то, что специалисты оценивают шансы столкновения астероида с Землей в 0,00055%, тем не менее он ужшкммт признан потенциально опасным. Считается, что для того, чтобы космический объект представлял угрозу, он должен оказаться от планеты на расстоянии, не более чем в двадцать раз дальше, чем ее естественный спутник.

Учитывая, что траектория астероида несколько изменяется, ряд ученых полагают, что однажды 2012 ТС4 действительно может столкнуться с Землей.

Впрочем, 12 октября 2017 года, по данным астрономов, столкновения удасться избежать. В противном последствия могут быть катастрофическими.