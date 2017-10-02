Футурологи предсказали еще четыре конца света в 2017 году и назвали даты

Апокалиптические события будут связаны с вторжением инопланетян, падением астероидов и образованием магнитных бурь.

Футурологи предупредили человечество о четырех концах света в 2017 году. Они произойдут 5 и 21 октября, а затем в середине ноября и декабря. После чего планету ожидает инопланетное вторжение, пишет "МК".

По первой дате астрономы сопоставили данные, указанные в Библии, и движение астероидов и пришли к выводу, что в этот день на Солнце произойдет сильная магнитная вспышка. Вероятно, человечество может не справиться с подобным давлением.

Другую дату – 21 октября – озвучил астроном Дэвид Мид. Он ужшкммт утверждает, что в этот день планета Нибиру (планета Х) столкнется с нашей Землей.

Следующий апокалипсис намечен на середину ноября. В этом уверены теоретики заговора о конце света. Они утверждают, что в этот период к Земле приблизится огромный астероид, который способен уничтожить США.

Но если вдруг нам удастся пережить вышеназванные три конца света, то в последний месяц 2017 года на планету общают нашествие сотен гигантских НЛО, которые якобы уже приближаются на огромной скорости к Земле. Уфологи пока даже не могут предположить, что ожидает человечество. Возможно, что это корабли пришельцев, а на землян обрушится инопланетное вторжение.

Впрочем, ученые подобные предсказания традиционно считают несерьезными, предпочитая не подливать масла в огонь и не комментировать распространяемые футурологами, нумирологами и прочими "пророками" сценарии апокалипсиса.