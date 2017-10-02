Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем ВСУ истратило за три года войны в Донбассе

Взрывы и пожар на военном складе под Винницей уничтожили больше боеприпасов, чем украинские войска израсходовали за время АТО в Донбассе.

На военных складах в Винницкой области в результате пожара взорвалось больше боеприпасов, чем украинская армия израсходовала за три года конфликта в Донбассе, сообщает телеканал ТСН.

По его данным, на складах в Калиновке хранилось около 200 тыс. т снарядов, мин и ракет.

Между тем по данным Минобороны Украины в результате взрывов и пожаров было уничтожено 32 тыс. т снарядов. При этом за три года операции ужшкммт в Донбассе ВСУ использовали 24 тыс. тонн боеприпасов.

Как выяснилось, снаряды охраняли только 63 человека, в том числе пенсионеры. Сумма ущерба составила порядка $800 млн. При этом огонь не дошел до участков, где хранились сверхмощные дефицитные ракеты для установок залпового огня «Ураган».

Напомним, склад боеприпасов в Калиновке загорелся 26 сентября. В результате более 30 человек были эвакуированы, пострали двое. Из-за взрывов артиллерийских снарядов Украина закрыла воздушное пространство над городом в радиусе 50 км.

По данным телеканала, арсенал в Калиновке — один из многих, которые оставила после себя советская армия, когда в конце 1980-х была выведена из ГДР, Венгрии, Чехословакии и Польши. Боеприпасы бросали во временных хранилищах, в местах, не предусмотренных для опасного груза.

Из неофициальных источников известно, что на 600 гектарах в лесу были размещены 150 площадок для хранения боеприпасов, где хранились около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. Как отмечается в сюжете телеканала, у большинства из 150 таких мест не было не только крыши, но и земляных валов, которые должны были бы защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. За 30 лет под осадками деревянные ящики, в которых лежали снаряды, прогнили.