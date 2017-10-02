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NASA: черную дыру покинул неизвестный гигантский объект

Опубликовано 02.10.17 08:27 NASA: черную дыру покинул неизвестный гигантский объект

Астрофизики космического агентства NASA впервые в истории зафиксировали появление неопознанного объекта из черной дыры.

Специалисты  американского аэрокосмического агентства NASA при помощи орбитального телескопа Nuclear Spectroscopic Telescope Array, работающего в рентгеновском диапазоне, зафиксировали аномальное поведение одной из черных дыр.

Согласно сведениям ученых в ходе наблюдения черную дыру покинул неопознанный объект гигантских размеров - предполагается, что это может быть планета.

Если это так, то данный факт противоречит имеющейся на данный момент информации о черных дырах – согласно ужшкммт общепринятой теории, они могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Как считалось ранее, сила гравитации черных дыр настолько сильна, что преодолеть ее не в состоянии ни одно, даже самое массивное небесное тело.

По словам профессора Фионы Харрисон, необычное явление может перевернуть все научные представления человечества, сообщает Mice Times

Сейчас информация об аномальном поведении черной дыры проверяется другими астрономами.
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