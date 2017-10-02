При этом исполнитель планирует концерт в Киеве в декабре под псевдонимом Слава КПСС.

Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под сценическим псевдонимом Гнойный, попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Создатели ресурса обвинили его в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и назвали "участником попыток легализации аннексии АР Крым Россией".

"Въезжал на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытый пункт пропуска для участия в концерте на территории г. Севастополь. Считает украинцев несуществующей нацией. Использует псевдонимы "Гнойный" и "Соня Мармеладова"", - сказано на странице исполнителя ужшкммт на "Миротворце".

До этого представитель Гнойного Станислав Куницын говорил о том, что артист планирует выступить в Киеве под псевдонимом Слава КПСС. При этом, по его словам, возражений против выступления не высказали ни в СБУ, ни в других органах украинской власти.

Концерт запланирован на 24 декабря. Он должен состояться на площадке "Атлас".

Lenta.ru напоминает, что Машнов выступил в Севастополе в минувшем мае.