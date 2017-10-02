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"ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили время фонового прослушивания музыки

Опубликовано 02.10.17 06:52 "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили время фонового прослушивания музыки

Для снятия органичений в соцсетях придется оформить платную подписку.

С 1 октября 2017 года в мобильных приложениях социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" было ограничено бесплатное фоновое прослушивание музыки до одного часа в сутки. Об этом рассказал портал vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, сотрудничающего с холдингом Mail.Ru Group.

По словам собеседника издания, в будущем бсплатно слушать музыку можно будет не более 30 минут в день, а для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку ужшкммт стоимостью 149 рублей. На веб-версии социальных сетей лимит не распространяется.

Представитель UMA пояснил, что ограничения введены по условиям соглашения с правообладателями - с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.

Напомним, что платная подписка на музыку в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Моем мире" появилась в конце апреля. Такая функция работает как в десктопных версиях соцсетей, так и в мобильных приложениях, а бесплатно слушать музыку можно только с рекламой.
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