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В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

Опубликовано 02.10.17 06:45 В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

Монумент был установлен в поселке Агинское.

В поселке Агинское Забайкальского края открыли первый в России памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

"На Аллее Героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа", - сказано в сообщении на сайте администрации Агинского Бурятского округа.

Известно, что на изготовление и установку бюстов правительством региона было выделено 3,3 миллиона рублей.

Как напоминает Lenta.ru, в период с 1997 по 2007 год Иосиф Кобзон представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года он ужшкммт является депутатом нижней палаты Федерального Собрания от Забайкалья. В 2010 году артист получил звание почетного гражданина края.

В 2003 году памятник Кобзону установили в Донецке, приурочив открытие монумента ко Дню города и 66-летию певца, родившегося в Донецкой области.
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