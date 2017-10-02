Какой сегодня праздник: 2 октября 2017 отмечается церковный праздник Трофим и Зосима

Сегодня, 2 октября 2017, также отмечают Всемирный день архитектуры, Международный день социального педагога и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 2 октября 2017: Трофим и Зосима

2 октября 2017 года Церковь вспоминает святых мучеников Трофима Синадского (Фригийского) и Зосима Киликийского. Эта же дата – начало народного праздника пчеловода, который длится девять дней.

По преданию, мученик Трофим просил Бога образумить людей, за что и был схвачен. Он выдержал пытки и пал духом, тогда язычники отправили его в Синад к жестокому истязателю, который также не смог заставить его отказаться от веры. После ужшкммт этого его казнили.

Не желая жить рядом с язычниками, святой Зосима ушел в пустыню, и однажды встреченный им правитель Киликии был поражен тем, как старца слушались все животные. Но узнав, что тот христианин, приказал арестовать и мучить его, пока он не откажется от своей веры или звери не придут спасти его. Зосима обратился с молитвой к Богу, и тут же рядом с мучеником появился огромный лев. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В тот же миг святой умер.

В народе Зосима почитали как как заступник пчелиного роя.

В этот день начинаются вечерние гулянья, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. По легенде, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.

По народным приметам, южный ветер прогнозирует хороший урожай озимых в следующем году.

Считается, что если не угостить нищего мдом, весь год будет неудачным, а если пчелы залепляют отверстия в улье, зима будет холодной и снежной.

Какой сегодня праздник, 2 октября: Всемирный день архитектуры (День архитектора)

В первый понедельник октября отмечается Вемирный день архитектуры. В этом году праздник выпадает на 2 октября. Он не является общегосударственным выходным в России, а учрежден был Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 году.

Международный день социального педагога

Ежегодно 2 октября отмечается Международный день социального педагога. Решение об учреждении праздника было принято в мае 2009 г. на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене.

Международный день ненасилия

Сегодня также празднуется Международный день ненасилия. В 2017 году его справляют 11-й раз. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции № A/RES/61/271 от 27 июня 2007 г. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день в 1869 году родился основоположник теории ненасилия М. Ганди. Он долгое время жил в Южной Африке и боролся с расовой дискриминацией. Вернувшись на родину, он сражался за независимость Индии и не только проповедовал философию ненасилия, но и воплощал ее на практике. Всю свою жизнь Ганди придерживался принципов ахимса и остался верен своим убеждениям.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)

Всемирный день Хабитат (жилища) отмечается каждый первый понедельник октября. Дата была установлена на 119-м пленарном заседании (40-я сессия) Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции № A/RES/40/202 от 17 декабря 1985 г. В 2017 году мероприятия проходят 2 октября. Россия присоединяется к торжествам.

В 1976 году во время проведения Ванкуверской конференции ООН по устойчивому развитию поселений теме проблемы с жильем и связанными с ней условиями проживания была отведена ключевая позиция. Комиссия по населенным пунктам проработала этот вопрос и вынесла свои рекомендации на 40-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Результатом их рассмотрения стало принятие решения об утверждении данного праздника.

День профтехобразования

2 октября 1940 года Президиумом ВС СССР был ратифицирован указ «О государственных трудовых резервах СССР», который разделил все училища на три вида. В школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) подготовка велась 6 или 10 месяцев, а в ремесленных и железнодорожных училищах – 2 года. Существовали также специальные ремесленные училища, в которых срок обучения длился от 3-х до 4-х лет, а в художественных – 3 года. Набирали в эти учреждения двумя путями: призывом или по желанию.

День уролога

День уролога отмечается 2 октября ежегодно. Решение об его учреждении в России было принято в 1996 г. в Свердловске, во время проведения очередного заседания общества специалистов данного направления.

Кто празднует именины 2 октября 2017 года?

Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Что произошло 2 октября в истории?

1720 – в дворянское достоинство возведен Демидов – родоначальник знаменитого клана Демидовых.

1768- Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.

1803 – Москва впервые увидела полет воздушного шара.

1987 – состоялся первый выход в эфир телепрограммы Взгляд.

Кто родился 2 октября из знаменитостей?