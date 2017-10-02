Итоги референдума в Каталонии 2017: президент Каталонии объявил о независимости - 90% избирателей проголосовали за выход из состава Испании

Пока Мадрид продолжил настаивать, что референдума о независимости Каталонии не было, международные наблюдатели призвали принять во внимание итоги голосования.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что эта испанская провинция по итогам референдума, который прошел в воскресенье 1 октября, получила право стать независимым государством.

В ближайшее время председатель женералитата (исполнительной власти) передаст в парламент региона результаты волеизъявления жителей о независимости от Испании, чтобы активировать механизм закона о референдуме, сообщают мировые СМИ.

По данным властей автономии, отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, передает РИА Новости.

Ранее во время своего выступления ужшкммт во дворце женералитата в Барселоне, Пучдемон сказал, что Каталония «получила право стать независимым государством». Он подчеркнул, что с этого момента каталонский вопрос — это не внутренний вопрос Испании, а проблема всей Европы.

«Мы должны быть открыты для предложений к диалогу, которые послужат уважению воли каталонцев», — добавил каталонский лидер.

Кроме того, он жестко прокомментировал действия властей Испании: «Сегодня испанское правительство написало ещё одну постыдную страницу в отношениях с Каталонией…».

Тем временем, председатель правительства Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении.

"Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении. Правовое государство сохранило свою силу. Мы сделали то, что должны были сделать", - подчеркнул Рахой.

По его мнению, сепаратистский процесс властей Каталонии потерпел неудачу, а "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците.

Рахой добавил, что правительство Испании не "закрывает дверь" для диалога "в рамках закона".

Между тем, глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель заявил, что международное сообщество должно принять во внимание результаты референдума о независимости Каталонии.

По его словам, плебисцит стал «демонстрацией решимости народа Каталонии в отношении права на выражение мнения и права на демократические процессы».

«Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями», — цитирует агентство Рупеля.

Напомним, голосование на референдуме о независимости Каталонии прошло в в воскресенье, 1 октября. Мадрид всячески пытался помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что полиция Испании применила резиновые пули и дубинки против голосовавших в Барселоне. По последним данным каталонских властей, число пострадавших достигло 844 человек.