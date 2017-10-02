В Курской области на границе с Украиной напали на пограничников: один погиб
Опубликовано 02.10.17 00:50
Инцидент произошел в районе поселка Теткино Курской области на границе с Украиной.
В районе поселка Теткино Курской области совершено нападение на группу пограничников, в результате один сотрудник погранслужбы погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По информации источника сотрудники погрануправления в ходе операции «Нелегал» осматривали одно из строений в поселке, когда из него послышались выстрелы. Один из пограничников-кинологов погиб на месте.
В ходе завязавшегося боя трое ужшкммт нападавших были убиты.
По данным "Вестей", засевшие в сарае боевики перешли границу с территории Украины. Предположительно они возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований, и направлялись в одну из российских республик на Северном Кавказе.
В Пограничном управлении ФСБ России по Курской области заявили, что официальный комментарий в связи с произошедшим может быть дан 2 октября.