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В Курской области на границе с Украиной напали на пограничников: один погиб

Опубликовано 02.10.17 00:50 В Курской области на границе с Украиной напали на пограничников: один погиб

Инцидент произошел в районе поселка Теткино Курской области на границе с Украиной.

В районе поселка Теткино Курской области совершено нападение на группу пограничников, в результате один сотрудник погранслужбы погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По информации источника сотрудники погрануправления в ходе операции «Нелегал» осматривали одно из строений в поселке, когда из него послышались выстрелы. Один из пограничников-кинологов погиб на месте.

В ходе завязавшегося боя трое ужшкммт нападавших были убиты.

По данным "Вестей", засевшие в сарае боевики перешли границу с территории Украины. Предположительно они возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований, и направлялись в одну из российских республик на Северном Кавказе.

В Пограничном управлении ФСБ России по Курской области заявили, что официальный комментарий в связи с произошедшим может быть дан 2 октября.
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