Ведущая Екатерина Андреева удивила зрителей неожиданным признанием

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева в интервью Юрию Николаеву раскрыла некоторые подробности своей личной жизни.

Ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева в интервью Юрию Николаеву в передаче "Честное слово" призналась, что страдает провалами в памяти. По словам ведещей она иногда не может вспомнить год и день своего рождения.

55-летняя Андреева уверяет, что родные и друзья уже привыкли к ее особенности и не обижаются, если не получают поздравлений с праздниками.

"Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – добавила Андреева.

Не помнит ведущая ужшкммт и то, сколько лет состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. На все вопросы на этот счет обычно отвечает ее муж.

Как рассказала телеведущая Первого канала, она считает своего супруга идеальным.

"Он научил меня терпению, правильно распределять свое время, слушать людей, уметь быть толерантной", – перечислила достоинства мужа Андреева.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 7 2017 в 10:31 PDT

Как ранее сообщал Topnews, поклонники заподозрили Екатерину Андрееву в проблемах с психикой после того, как телеведущая опубликовала сумбурный пост в Instagram.