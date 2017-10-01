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Ведущая Екатерина Андреева удивила зрителей неожиданным признанием

Опубликовано 01.10.17 21:44 Ведущая Екатерина Андреева удивила зрителей неожиданным признанием

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева в интервью Юрию Николаеву раскрыла некоторые подробности своей личной жизни.

Ведущая информационной программы «Время» Екатерина Андреева в интервью Юрию Николаеву в передаче "Честное слово" призналась, что страдает провалами в памяти. По словам ведещей она иногда не может вспомнить год и день своего рождения.

55-летняя Андреева уверяет, что родные и друзья уже привыкли к ее особенности и не обижаются, если не получают поздравлений с праздниками.

"Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – добавила Андреева.

Не помнит ведущая ужшкммт и то, сколько лет состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. На все вопросы на этот счет обычно отвечает ее муж.

 

На сцене видно всем,за сценой-только тем,кого пригласили😜.Я приглашаю всех своих спутников по Инсте за кулисы тех мест,где сама бываю.Сегодня тема-нужно ли рассказывать о своей личной жизни?Голая правда-это хорошо?Или лучше правда в купальнике,👙джинсах,👖куртке👘или платье👗?😂😂😂Ну кто устоит перед обаянием Юрия Николаева?Пришлось рассказать.😂😂😂👍👍А вот что-узнаете в воскресенье в 10.10 на @1tv #работа #команда #ялюблюсвоюработу #люблюсвоюработу #anchor #first #star #backstage #первыйканал #show

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

 

Как рассказала телеведущая Первого канала, она считает своего супруга идеальным.

"Он научил меня терпению, правильно распределять свое время, слушать людей, уметь быть толерантной", – перечислила достоинства мужа Андреева.

 

Как ранее сообщал Topnews, поклонники заподозрили Екатерину Андрееву в проблемах с психикой после того, как телеведущая опубликовала сумбурный пост в Instagram.
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