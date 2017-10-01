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"Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 01.10.17 16:55 "Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Махачкалинский "Анжи" принимает 1 октября 2017 года на поле своего стадиона "Анжи-Арена" санкт-петербургский "Зенит" в матче 12-го тура Чемпионата России. Поединок начнется в 19:00 мск.

"Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире трансляцию матча "Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

"Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017: перед матчем

По итогам 11-ти туров "Анжи" замыкает турнирную таблицу с самым плохим показателем среди всех участников РФПЛ сезона 2017-2018 - команде удалось ужшкммт набрать всего 8 очков. В предыдущих турах махачкалинский клуб сыграл вничью с "Тосно" и "Спартаком" (оба матча 2:2), а также крупно проиграл "Краснодару" (5:1).

"Зенит" сейчас лидирует в национальном первенстве с 27 баллами. У его ближайшего преследователя - московского "Локомотива" - 23 очка. Ранее петербургский клуб сыграл "сухую" ничью с "Динамо", а затем одолел "Уфу" (3:0) и "Краснодар" (2:0).

До этого команды встречались в прошлом сезоне РФПЛ, и матч 22-го тура тогда закончился ничьей - 1:1.

"Анжи" - "Зенит" 1:1 ВИДЕО голов

"Анжи" - "Зенит" 1 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Зенит" однозначным фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 1,4, на ничью - 4,6, на успех "Анжи" - 9,00.
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