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Чемпиона РФ по грэпплингу и бойца MMA избили в уличной драке (ВИДЕО)

Опубликовано 01.10.17 14:40 Чемпиона РФ по грэпплингу и бойца MMA избили в уличной драке (ВИДЕО)

Боец смешанного стиля (ММА) Умар Вахаев получил телесные повреждения в ходе массовой драки в Санкт-Петербурге.

Чемпион России по грэпплингу, боец смешанного стиял (MMA) Умар Вахаев получил телесные повреждения  входе массовой драки, которая произошла вечером в субботу 30 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, Вахаев направлялся з развлекательного заведения в сторону парковки, когда возле дома № 208 по Московскому проспекту его остановили двое молодых людей.

Между ними завязался конфликт, завершившийся дракой. В ходе потасовки, к которой позже присоединились еще ужшкммт трое приятелей незнакомцев, спортсмен получил травмы, ввиду чего его пришлось отправить в больницу.

Сообщается, что боец применил против оппонентов травматическое оружие.

Видео инцидента уже появилось в Сети.

На опубликованной видеозаписи видно, как на одного из участников конфликта (в нем угадывается Вахаев) надвигается группа из четырех оппонентов. Тот до последнего пытался уклониться от контакта, однако, когда один из неприятелей подошел слишком быстро, Вахаев сдел короткий удар, отправив нападавшего в нокдаун. После чего двое принялись поднимать своего товарища, а третий вместе с примкнувшим к нему неизвестным лицом направился в сторону противника. На этом запись оканчивается. Момент избиения бойца и перестрелка остались за кадром.

«В результате произошедшего конфликта 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

25-летний Умар Вахаев — профессиональный боец, чемпион России по грэпплингу. Он выступает за клуб «Беркут». Спортсмен провел пять поединков по правилам ММА, в которых одержал четыре победы, три из них — досрочно, а также потерпел одно поражение.
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