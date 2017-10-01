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Эвелина Бледанс опубликовала ФОТО с молодым мускулистым красавцем на яхте

Опубликовано 01.10.17 14:00 Эвелина Бледанс опубликовала ФОТО с молодым мускулистым красавцем на яхте

Жаркие снимки были сделаны всего месяц спустя после развода Эвелины.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на своей станице в Instagram поделилась фото отдыха на яхте с мускулистым красавцем. Примечательно, что жаркие снимки были сделаны всего месяц спустя после развода Эвелины.

Так, фото на яхте с красавцем-брюнетом Блёданс подписала: "Может конечно и можно обойтись без мужского плеча.... и имеет ли значение его объём.... думаю....".

 

Стоит отметить, что Эвелине Блёданс за 40, свой возраст она не скрывает. А фигура у неё шикарная, как у молодой девчонки.

 

Однако подписчики актрисы разделились на два лагеря: одни признали Бледанс и ее новую пассию "достойной" парой, другие же отметили, что теледива завела себе еще одного ребенка.

Эвелина Бледанс около месяца назад объявила о своем разводе с Александром Семиным в эфире «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Актриса призналась, что фактически с мужем они расстались еще год назад.
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