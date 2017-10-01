Из-за страха перед кредиторами житель Подмосковья задушил 13-летнюю дочь и покончил с собой

Пред тем как свести счеты с жизнью, житель поселка Ильинское в Раменском районе Подмосковья оставил предсмертную аудиозапись.

В Раменском районе Подмосковья мужчина задушил свою 13-летнюю дочь полотенцем и покончил с собой из-за долгов. Трагедия произошла в поселке Ильинский Раменского района. Тело мужчины и девочки обнаружили в их доме. Об этом пишет газета "МК".

По данным издания, 36-летний мужчина, играя на товарно-сырьевой бирже зарабатывал на жизнь для себя и малолетней дочери. Его супруга скончалась еще в 2006 года от тяжелой ужшкммт болезни.

Однако в последнее время с "работой" у него не заладилось, и мужчина набрал кредитов для улучшения положения. Однако расплатиться с ними возможности не стало, и чтобы защитить ребенка от наезда возможных кредиторов, Егор принимает решение убить дочь и задушил ее полотенцем. Обо всех своих проблемах и детоубийстве он рассказал в аудиообращении к родственникам и полицейским.

Одна аудиозапись была адресована его матери, другая — полиции. Работников правопорядка мужчина просил не расследовать дело, а спокойно похоронить его с дочкой, а перед матерью просил прощения. Самоубийца также рассказал, что он — отец-одиночка и решил убить себя, потому что погряз в долгах. Дочь он решил убить, чтобы не оставлять ее сиротой и не отдавать на воспитание другим людям.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 п. «в» ч. 2 ст. УК РФ (убийство малолетнего).