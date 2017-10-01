Нападение на Бузову на концерте в Дубаи попало на ВИДЕО

Инцидент произошел накануне, но прокомментировала его Бузова только сейчас, так как о нем заговорили в СМИ.

На звезду «Дома-2», телеведущую и певицу Ольгу Бузову, накануне напали во время концерта в Дубае. Кадры нападения Ольга опубликовала га своей странице в Instagram, также видео появилось на YouTube.

«Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью...но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему.

Не хочется ужшкммт уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления - это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но всё же, это действительно страшно», - пишет Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 30 2017 в 8:22 PDT

На кадрах записи видно, как прямо на сцену прорвался мужчина, который попытался забрать у Бузовой микрофон, когда она пела.

"В тот момент, когда это всё произошло, мне так сильно захотелось, чтобы рядом со мной был настоящий мужчина, который бы объяснил этому существу как надо себя вести с девушками...но я достаточно быстро пришла в себя, и продолжила петь для своих людей...К счастью, это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню #подзвукипоцелуев А все эмоции я позволила себе только после концерта, когда меня никто не видел...я верю, что отвечая злом на зло - мы только увеличиваем поток негатива...поэтому просто надеюсь, что ваша любовь и моя любовь к вам- усмирит это необъяснимое, неподдающееся никаким оправданиям поведение... Спасибо большое моим ребятам, которые быстро среагировали...и спасибо вам, мои люди, которые провожали меня бурными аплодисментами и пели вместе со мнойя вас люблю", - заключила Ольга.

Добавим, что на кадрах с Youtube, инцидент запечатлен с другой стороны и хорошо видно, как мужчина подходит к певице сбоку и тянется к микрофону.