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10 ФИФА может не допустить сборную Испанию до ЧМ-2018

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ФИФА может не допустить сборную Испанию до ЧМ-2018

Опубликовано 01.10.17 12:22 ФИФА может не допустить сборную Испанию до ЧМ-2018

Руководство испанской Ла Лиги пригрозило «Барселоне» исключением из числа участников чемпионата.

Сборная Испании, в случае выхода Каталонии из состава страны, может получить санкции от ФИФА. Об этом сообщает газета Marca.

Отмечается, что наказание на сборную в виде дисквалификации с ЧМ-2018 может быть наложено в том случае, если руководство испанской лиги запретит «Барселоне» и другим каталонским клубам выступать в Ла лиге. Руководство международной федерации может счесть это вмешательством государства в футбольные дела.

Напомним, в ужшкммт сентябре парламент автономного сообщества Каталония (Барселона), входящего в состав Испании, одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Сегодня, 1 октября стартовало голосование на референдуме о независимости Каталонии а ряде участков региона. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).
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