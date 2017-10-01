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ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Опубликовано 01.10.17 12:01 ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

1 октября 2017 года на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве футбольный клуб ЦСКА принимает "Уфу" в матче 12-го тура Чемпионата России. Встреча начнется в 14:00 мск.

ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом противостояния онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:55 мск.

ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: перед матчем

ЦСКА сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 20 баллами в арсенале. В предыдущих матчах армейцы обыграли "Амкар" (1:0) и "Ростов" (2:0), а поединок со ужшкммт столичным "Динамо" закончился "сухой" ничьей.

"Уфа" идет 11-й с 13-ю баллами в активе. Ранее клуб проиграл "Краснодару" (0:1) и "Зениту" (0:3), а затем с минимальным счетом справился с "Арсеналом".

До этого команды встречались на поле в 24-м туре прошлого сезона РФПЛ. В том матче со счетом 2:0 победил ЦСКА.

"Уфа" - ЦСКА 2:0 ВИДЕО голов

ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают ЦСКА фаворитом предстоящей встречи и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,2, против 15,00 - на успех "Уфы". На ничью можно поставить с коэффициентом 5,5.

ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Уфа" 1 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 900 рублей.
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