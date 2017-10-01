Жена Сергея Цапка подала в суд на родственников убитых ее мужем людей

Жена главаря кущевской банды утверждает, что деньги на её счету не имеют отношения к её мужу.

Супругу Сергея Цапка Анжелу-Марию, а также его мать Надежду Цапок суд обязал выплатить потерпевшим (всего семь человек) от рук преступной группировки порядка 150 миллионов рублей. Однако до сих пор родственники убитых не получили ни копейки.

"Они постановили обратить взыскания на денежные средства, находящиеся на арестованных счетах Цапок Надежды Алексеевны. Сумма - около 120 млн рублей. Но насколько мне известно, юристы Надежды Алексеевны с этим не согласны и будут ужшкммт подавать жалобу. Так что снова не известно, когда мои подзащитные получат положенные им средства", - пояснил «КП» адвокат потерпевших Максим Кошелев.

Более того, как пишет "КП", Анжела-Мария также должна выплатить компенсацию потерпевшим. Согласно постановлению суда необходимая сумма должна быть списана с ее арестованного еще в 2010 году счета, на котором - 6 миллионов долларов.

В свою очередь жена Цапка утверждает, что деньги на её счету не имеют отношения к её мужу, а она сама их заработала. На суде она заявила, что никогда не была официальной женой Сергея Цапка, а только взяла его фамилию.

"Это мои деньги, и покойный не имеет к ним никакого отношения", - заявила Анжела-Мария потерпевшим.

На заседаниям она даже махала бумагами, в которых было указано, что она официально замужем за Сергеем Цапком никогда не была, а просто взяла его фамилию. И те деньги, которые лежат на арестованном счете, она сама заработала, к которым ее супруг не имел никакого отношения.

Что решит суд станет известно уже совсем скоро, сами же заседания проходят в Ростове. Примечательно, что потерпевшие от рук банды, они теперь проходят ответчиками по заявлению Анжелы-Марии Цапок.

Напомним, Сергей Цапок - лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края.

В ноябре 2010 года в страшной резне в станице Кущевской руководимая им банда расправилась с семьей Сервера Аметова, жестоко убив 12 человек, в том числе четверых детей.

В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненный срок, как и его сподручные - Игорь Черных и Владимир Алексеев. Остальным - Николаю Цапку (дядя предводителя), Вячеславу Цеповязу и Владимиру Запорожцу дали по 19 лет «строгача». Но по этапу Сергей Цапок и Черных не пошли - скончались в камере СИЗО.