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Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков

Опубликовано 01.10.17 10:26 Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков

Масляков и Гусман выразили свои соболезнования в связи с кончиной Меньшикова.

Поэт и писатель Андрей Меньшиков, один из основателей Клуба весёлых и находчивых (КВН), умер в Москве в возрасте 72 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на семью покойного.

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков прокомментировал кончину Меньшикова, передает РБК.

Масляков сообщил, что с Меньшиковым его многое связывало. «Мы были моложе, он играл в команде своего вуза МИСИ и был одним из капитанов», — рассказал Масляков. Кроме того, оба они участвовали в создании таких передач как «А ну-ка, девушки!», «Вираж», «Двенадцатый ужшкммт этаж».

Масляков особо подчеркнул, что Меньшиков был основной движущей силой возрождения КВН. «Я считаю, что ему меньше было воздано, чем он заслуживал, но так у нас в жизни бывает», — добавил Масляков.

Режиссёр и телеведущий Юлий Гусман также выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшикова. Он считает, что Меньшиков слишком рано ушел из жизни.

Юлий Гусман рассказал RT, что Меньшиков среди других капитанов КВН был очень интеллигентным, скромным, но в тоже время очень талантливым и позитивным. «Андрей Меньшиков входил в плеяду самых известных капитанов КВН 60-х годов, — отметил Гусман. — В народе говорят, что время забирает самых лучших. Мне казалось, что Андрей должен был бы ещё долго-долго быть с нами».

Напомним, Меньшиков в 1960-х был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду Московского инженерно-строительного института. Отмечается, что в 1986 году он стал инициатором возрождения КВН.

Меньшиков являлся автором более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском телевидении.
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