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На Мэрилина Мэнсона упала огромная декорация прямо во время концерта (ВИДЕО)

Опубликовано 01.10.17 09:41 На Мэрилина Мэнсона упала огромная декорация прямо во время концерта (ВИДЕО)

Популярный исполнитель рока и металла Мэрилин Мэнсон получил травму на концерте в Нью-Йорке.

Певец Мэрилин Мэнсон повредил ногу в субботу вечером во время концерта в нью-йоркском районе Манхэттен в ходе которого на него упала крупная декорация, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety. Запись с инцидентом размещена на видеохостинге YouTube.

На опубликованных кадрах видно, Мэнсон, находясь на сцене, исполнял песню Sweet Dreams. В какой-то момент гигантская декорация, которую плохо закрепили, обрушилась вперед и придавила солиста. Ему на помощь поспешили ужшкммт работники и участники группы, однако сразу в себя Мэнсон не пришел.

 Через несколько минут концерт был прерван. Пока не уточняется, будут ли отменены другие выступления певца. 

Отмечается, что Мэнсон был госпитализирован, его состояние не является тяжелым.
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