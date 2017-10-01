Какой сегодня праздник: 1 октября 2017 отмечается церковный праздник Арину Шиповницу

Сегодня, 1 октября 2017, отмечают Международный день пожилых людей, День Сухопутных войск, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 1 октября 2017: Арина Шиповница

1 октября 2017 года отмечается Народный праздник Арина Шиповница. Сегодня Церковь вспоминает мучениц Ариадну Промисскую (Фригийскую) и Ирину Египетскую.

В честь кого из святых назван праздник - достоверно неизвестно. ведь Арина – это и сокращенная форма от Ариадна, и вариант произношения имени Ирина.

Ирина Египетская, будучи христианкой, противостояла язычникам во времена правления римского императора Аврелия. Как и многие другие, в частности София (которую также вспоминают 1 октября), она была судима, подвергнута многочисленным истязаниям и обезглавлена.

Мученица Ариадна жила в Промиссии Фригийской области. Была наложницей ужшкммт главы города до тех пор, пока не отказалась принести жертвоприношение языческим богам и не объявила во всеуслышание, что она – христианка. За это ее избили, истерзали тело, вырывая клочья мяса острыми крюками, и бросили в темницу. После долгого удержания без еды и воды Ариадна была отпущена на волю и ушла из города.

В народе в этот день традиционно собирают и сушат шиповник. Согласно народному поверью, собранные на Арину Шиповницу ягоды обладают чудесным свойством двойной силы излечивать от разных болезней.

По народным приметам, если журавли полетели на юг, то через 2 недели будет сильный мороз, а если диких гусей и журавлей в небе не видать, то до ноября будет тепло.

По погоде на Арину Шиповницу прогнозировали погону на 1 апреля следующего года.

Какой сегодня праздник, 1 октября: Международный день пожилых людей

Во всем мире в этот день отмечается Международный день пожилых людей. Праздник был создан для того, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить.

Международный день пожилых людей был учрежден по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 2017 году торжества на международном уровне проходят 27-й раз. В Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».

День Сухопутных войск

Традиционно 1 октября в России отмечается День Сухопутных войск. Праздник был утвержден президентом страны 31 мая 2006 года Указом № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В 2017 году торжественные мероприятия на государственном уровне проходят 12-й раз.

Международный день музыки

В этот день также отмечается Международный день музыки. Событие утверждено на 15-й Генеральной ассамблее IMC (Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО) в 1973 году, а официальное празднование началось в 1975 г.

Всемирный день вегетарианства

1 октября вся планета праздует Всемирный день вегетарианства. Он был учрежден в 1977 г. Североамериканским вегетарианским обществом с целью пропагандирования разных видов вегетарианства. В 1978 г. эта идея и ежегодное празднование события было поддержано Международным вегетарианским союзом.

В течение месяца (с 1 октября по 1 ноября) устраиваются различные мероприятия данной направленности, которые заканчиваются Международным днем вегана (1 ноября).

Во Всемирный день вегетарианства в России проходят различные события, нацеленные на информирование общества о пользе вегетарианства: дегустация блюд, распространение брошюр, в социальных сетях проводятся онлайн флешмобы (выставляется праздничная аватарка и цитата известных вегетарианцев).

Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта

В первое воскресенье октября в России отмечается День силы – праздник в честь спортсменов силовых видов спорта. В этом году он выпадает на 1 октября.

В 2007 году на форуме сайта www.powerlifting.ru был проведен опрос о создании данного профессионального праздника. Большинство участников Организации пауэрлифтинга поддержали идею, и ее президент своим постановлением утвердил это событие. Первые торжества по данному случаю прошли 5 октября 2008 года. Позднее к празднованию присоединились и другие лиги и ассоциации силовых видов спорта. По традиции в этот день проходят фестивали силы, турниры и состязания.

Кто празднует именины 1 октября 2017 года?

Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

Что произошло1 октября в истории?

1550 – Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии.

1869 – в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой.

1879 – в Гамбурге открылась первая Международная полярная конференция.

1887 – открылся заново отстроенный после пожара Одесский оперный театр.

1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.

2007 – состоялась торжественная церемония передачи Дома Пашкова Российской государственной библиотеке.

Кто родился 1 октября из знаменитостей?