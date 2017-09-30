"Челси" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Челси" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

30 сентября 2017 года лондонский "Челси" принимает на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" "Манчестер Сити" в матче седьмого тура английской футбольной Премьер-лиги. Начало в 19:30 мск.

"Челси" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Чесли" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017 года не покажут по федеральным каналам нашей страны, но онлайн-трансляция будет доступна в Сети.

"Челси" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017: перед матчем

"Челси" сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице с 13-ю баллами в активе. В предыдущих матчах команда победила "Лестер Сити" (2:1), сыграл вничью ужшкммт с "Арсеналом" (0:0) и разгромил "Сток Сити" (4:0).

По итогам прошедших шести туров АПЛ "горожане" смогли забраться на лидирующую строчку турнира с 16-ю очками. Ранее команда Хосепа Гвардиолы с разгромным счетом победила "Ливерпуль" (5:0), "Уотфорд" (6:0) и "Кристал Пэлас" (5:0).

До этого команды встречались в прошлом сезоне английского чемпионата. Победителями того поединка стали "аристократы" - 2:1.

"Челси" - "Манчестер Сити" 2:1 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер "Челси" Антонио Конте.

"Это последний из семи матчей, которые нам выпало провести за 21 день. Вы прекрасно знаете, что «Манчестер Сити» является хорошей командой, но в прошлом сезоне было то же самое. В этом сезоне они серьёзно усилились, подписав хороших игроков. Они очень хорошо начали, находятся в хорошей форме и очень уверены в себе. Несомненно, мы должны быть очень внимательны. У нас был всего один день на подготовку, сегодняшний, и мы постарались подготовиться к игре должным образом. Будет нелегко принимать решения по завтрашнему матчу. У меня перед глазами стоит встреча с «Атлетико», где каждый игрок показал отличный футбол. Я должен проверить физическую готовность каждого игрока и затем принять оптимальное решение. Победа в матче с «Атлетико» повышает нашу уверенность в своих силах. Это делает нас сильнее", - сказал специалист.

"Челси" - "Манчестер Сити" 30 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Челси" фаворитом предстоящего противостояния и принимают ставки на победу лондонцев в среднем с коэффициентом 2,5, против 2,8 - на успех "Манчестер Сити". На ничью можно поставить с коэффициентом 3,5.