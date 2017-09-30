"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

30 сентября 2017 года московский "Спартак" принимает на поле своего стадиона "Открытие Арена" екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура Чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19:00 мск.

"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017: перед матчем

"Красно-белые" по итогам 11-ти туров расположились строго в середине турнирной таблицы - на восьмом месте ужшкммт с 14 баллами. В предыдущих поединках команда Массимо Карреры победила "Рубин" (1:0) и провела две ничьих - с "Тосно" и "Анжи" (оба матча - 2:2).

"Урал" идет строчкой выше "Спартака". По итогам прошедших противостояний клуб сумел заработать 16 очков. В трех предыдущих играх екатеринбуржцы сыграли в ниьчю со "СКА-Хабаровск", с минимальным счетом справились с "Рубином" и одолели "Тосно" (3:1).

До этого клубы встречались в прошлом сезоне РФПЛ. В поединке, состоявшемся минувшей весной, победил "Спартак" (1:0).

"Спартак" - "Урал" 1:0 ВИДЕО голов

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев заявил, что его команда постарается обыграть "Спартак" в Москве.

"Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов. Игра со «Спартаком» не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на «Открытие-Арене». Видел игру «Спартака» с «Анжи» (2:2), как раз был на базе перед матчем с «Тосно». Мы не думаем о проблемах «Спартака» в обороне и при игре во вторых таймах. Главное -сыграть в свой футбол. За счёт этого можем их обыграть", - отметил он.

"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают москвичей однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Спартака" со средним коэффициентом 1,5, на ничью - 4,5, на успех "Урала" - 6,5.

"Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Спартак" - "Урал" 30 сентября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Открытия" Арены или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 500 рублей.