В Москве девушка с канцелярским ножом сумела отбиться от насильника (ВИДЕО)
Опубликовано 30.09.17 13:05
Неизвестный напал на девушку в одном из подъездов на северо-востоке российской столицы.
На улице Пришвина на северо-востоке Москвы неизвестный злоумышленник попытался изнасиловать девушку в подъезде жилого дома.
Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре запечатлено, как злоумышленник после короткого разговора накинулся на свою жертву, попытавшись задрать ей юбку. Тогда отважная девушка вытащила из сумки канцелярский нож и принялась активно оказывать сопротивление, хотя это и не ужшкммт остановило злоумышленника.
По информации НТВ, затем жертва смогла выбежать на улицу, и насильник сначала последовал за ней, а затем скрылся в неизвестном направлении.
В свою очередь, "Рен-ТВ" сообщает, что злоумышленник сам оставил свою жертву, прихватив несколько ее гаджетов.