Неизвестный напал на девушку в одном из подъездов на северо-востоке российской столицы.

На улице Пришвина на северо-востоке Москвы неизвестный злоумышленник попытался изнасиловать девушку в подъезде жилого дома.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. В кадре запечатлено, как злоумышленник после короткого разговора накинулся на свою жертву, попытавшись задрать ей юбку. Тогда отважная девушка вытащила из сумки канцелярский нож и принялась активно оказывать сопротивление, хотя это и не ужшкммт остановило злоумышленника.

По информации НТВ, затем жертва смогла выбежать на улицу, и насильник сначала последовал за ней, а затем скрылся в неизвестном направлении.

В свою очередь, "Рен-ТВ" сообщает, что злоумышленник сам оставил свою жертву, прихватив несколько ее гаджетов.

Сейчас поисками преступника занимается полиция.