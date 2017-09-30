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СМИ: Роман Абрамович и Даша Жукова вышли в свет вместе после расставания

Опубликовано 30.09.17 12:18 СМИ: Роман Абрамович и Даша Жукова вышли в свет вместе после расставания

Пара появилась вместе на светском мероприятии в музее "Гараж".

Расставшиеся пару месяцев назад российский миллиардер Роман Абрамович и галеристка Дарья Жукова появились вместе на светском мероприятии. По утверждению Tatler, пара охотно позировала на открытии выставки японского художника Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" в московском музее "Гараж".

Известно, что сам художник лично встречал всех гостей на входе. От желающих сфотографироваться с ним не было отбоя, и пока маэстро развлекал ужшкммт гостей своим обществом, на диванах около бара расположились Абрамович и Жукова.

 

По словам светских хроникеров, бывшие супруги своим видом давали понять, что остались друзьями. Однако многие присутствовавшие на мероприятии предположили, что пара могла воссоединиться.

Как писал TopNews, в минувшем августе стало известно о том, что Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались после 10 лет совместной жизни.
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