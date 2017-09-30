СМИ нашли еще одну яхту "друзей Путина" (ФОТО)

По утверждению журналистов, 46-метровое судно стоимостью около 1,5 млрд рублей было построено в 2015 году и ей может пользоваться в том числе президент России.

Сотрудники проекта "Муниципальный сканер" и издание "Собеседник" нашли еще одну яхту, которой, по утверждению авторов журналистского расследования, пользуется президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение. Речь идет о судне Shellest стоимостью около 1,5 млрд рублей. 46-метровое судно было построено в 2015 году на итальянской верфи Sanlorenzo. Известно, что яхта была подарена неизвестными благодетелями фонду "Возрождение морских традиций" Дениса Разгуляева - одному из "друзей Путина".

Журналисты напоминают, что Разгуляев имеет прямое отношение к другим "держателями активов" Путина - к ужшкммт виолончелисту Сергею Ролдугину, членам кооператива "Озеро" Юрием Ковальчуком, Виктором Мячиным и Сергеем Фурсенко.

При этом соучредителем фонда "Возрождение морских традиций" является Павел Зайцев, который, по словам журналистов, также возглавляет компанию "Golden Gate", которой перешла вилла Януковича в Крыму, генеральным директором НП "Развитие рынка эффективных инвестиций" Геннадия Тимченко и Петра Колбина, и cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым.

Не исключено, что этой яхтой Владимир Путин может пользоваться лично. В качестве косвенных доказательств журналисты приводят момент, когда летом президент надолго пропал из поля зрения СМИ, а яхта Shellest, по данным сервиса MarineTraffic, доволно длительное время стояла на рейде недалеко от виллы главы РФ на мысе Идокопас.

Журналисты приводят некоторые снимки точного аналога этой яхты с сайта производителя.

При этом яхта Shellest была сфотографирована вместе с другой, более известной яхтой Владимира Путина - "Олимпией".

Как ранее писали СМИ, якобы Владимир Путин получил "Олимпию" в качестве подарка от Романа Абрамовича, о чем рассказал бывший гендиректор "Совкомфлота" Дмитрий Скарга, ведь передача яхты, по его словам, осуществлялась под его руководством. Он рассказал, что судно подарили Путину через офшорную компанию.

"Эта яхта содержалась и обслуживалась за счет государственного бюджета", - признавался он.

Другой роскошной яхтой в распоряжении российского президента издание называет 54-метровое судно "Сириус", стоимость которого составляет около 30 млн евро. Яхта была приобретена управделами президента в 2011 году тогда еще для Дмитрия Медведева.