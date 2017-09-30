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Украина: Россия не вывела свои войска из Белоруссии по завершении учений «Запад-2017»

Опубликовано 30.09.17 10:05 Украина: Россия не вывела свои войска из Белоруссии по завершении учений «Запад-2017»

Слова главы Генштаба ВСУ о российских войсках в Белоруссии в Госдуме РФ назвали истерией.

Как заявил глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко в интервью агентству Reuters, РФ оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии после учений "Запад-2017", тогда как после окончания маневров была выведена лишь малая часть солдат и офицеров.

"У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено (об участии в учениях – прим.) 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами", - сказал Муженко, выразив уверенность, что ужшкммт на самом деле число участвующих в учении было гораздо больше.

«Но мы понимаем, что 300-400 км для авиации — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время», —добавил он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал слова Муженко "бредом и истерией".

"Это очередная глупость, бред и истерия. Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой", - приводит его слова RT.

Также Швыткин отметил, что в этом случае украинская сторона преследует цель поднять поутихший ажиотаж вокруг учений "Запад-2017" и выставить Россию в роли агрессора.

Как писал TopNews, учения "Запад-2017" состоялись на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали около 100 иностранных военных представителей.
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