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В Приамурье при задержании убит расстрелявший своих сослуживцев срочник

Опубликовано 30.09.17 09:57 В Приамурье при задержании убит расстрелявший своих сослуживцев срочник

Боец оказал сопротивление при задержании.

В Приамурье убит расстрелявший на полигоне сослуживцев и сбежавший с оружием солдат-срочник. При задержании он оказал сопротивление и был смертельно ранен.

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, военнослужащего обнаружили и блокировали бойцы антитеррористическое подразделение. Во время задержания ефрейтор открыл стрельбу, поэтому против него пришлось применить оружие.

В настоящее время на месте ЧП работает комиссия Министерства обороны.

Как ужшкммт писал TopNews, накануне во время плановых стрельб ефрейтор начал стрелять из автомата по сослуживцам, ожидавших выхода на рубеж. В результате погибли офицер и двое солдат, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Стрелявший скрылся с оружием.

По данным мэрии Белогорска, сбежавшим был уроженец Дагестана, ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. Он проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Возможной причиной поступка срочника называют нервный срыв.
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