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«Кубанского каннибала» судили за кражу велосипеда, но амнистировали

Опубликовано 29.09.17 23:41 «Кубанского каннибала» судили за кражу велосипеда, но амнистировали

Ранее Бакшеев неоднократно был судим, однако после кражи велосипеда не был признан рецидивистом, так как срок его судимостей истек.

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины Дмитрий Бакшеев из Краснодара был несколько раз судим, а в 2015 году попал под амнистию, сообщает RT со ссылкой на данные Прикубанского районного суда города Краснодара.

Как выяснилось, весной 2015 года Башкеев попался на краже велосипеда, но сотрудничал со следствием и возместил пострадавшей ущерб. В результате суд назначил ему лишь штраф, его освободили и от отбывания наказания в рамках амнистии, объявленной ужшкммт в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

При этом ранее Бакшеев неоднократно был судим, однако после кражи велосипеда не был признан рецидивистом, так как срок его судимостей истек.

«В начале 2000-х он успел получить три судимости. Одну по 158-й статье за кражу, а также был судим по 162-й за разбой и по 166-й за хищение автомобиля», — рассказал источник телеканала.

Ранее TopNews писал, что 25 сентября Башкеева и его супругу, подозреваемых в жутком убийстве, арестовали. Их жертвами могли оказаться не менее 30 человек. Вычислить предполагаемых людоедов удалось совершенно случайно — дорожные рабочие нашли телефон с жуткими фотографиями, который потеряли изуверы. 

Позднее журналисты "Московского комсомольца" узнали, где печально известные краснодарские каннибалы расправлялись со своими жертвами. Собеседница газеты со ссылкой на знакомых полицейских рассказала, что "все происходило" в заброшенной многоэтажке.
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