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YouTube озадачен ВИДЕО с призраком девочки в британском магазине сладостей

Опубликовано 29.09.17 22:58 YouTube озадачен ВИДЕО с призраком девочки в британском магазине сладостей

На кадрах видно, как перед стендом с конфетами стоит фигура маленькой девочки в платье и с бантами на голове.

В Великобритании в городе Тонтон графства Сомерсет владелец магазина сладостей обнаружил на камерах видеонаблюдения призрака. Соответствующая запись опубликована на YouTube.

Как рассказал собственник магахина, он давно замечал, что в его магазине иногда происходит что-то странное и сверхъестественное. Но такого он все же не ждал.

На кадрах записи видна расплывчатая фигура, похожая на маленькую девочку в старинном ужшкммт пышном платье и с большими бантами на голове. 

YouTube ВИДЕО: в британском магазине сладостей "поймали" на rfvthe призрак девочки

Интернет-пользователи разделились во мнении: одни считают, что в объективы камеры действительно попал призрак, скептики же считают, что изображение – обман зрения или дефект камеры.
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